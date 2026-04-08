بلحاج وديانج وماييلي يحضرون قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، قائمة النجوم الأفارقة الذين سيشاركون في عملية سحب قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة، المغرب 2026، اليوم "الأربعاء"، في القاهرة.

تُجرى قرعة النهائيات، في مقر "الكاف"، على الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي (12:00 بتوقيت غرينيتش)، وستُبث مباشرة عبر قناة CAF TV.

يشارك في القرعة 3 من النجوم الأفارقة الحاليين في مراسم القرعة: فيستون مايلي، (نادي بيراميدز، ومنتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية)، أليو ديانج، (نادي الأهلي المصي، ومنتخب مالي) وأحمد بلحاج، (نادي سيراميكا كليوباترا، ومنتخب المغرب).

أنهى المهاجم الدولي لمنتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، مايلي، الموسم الماضي كأفضل هداف في رابطة أبطال إفريقيا، توتال إنيرجيز، 2024/25، مساهماً في تتويج نادي بيراميدز، بلقبه القاري الأول.

يُعد، ديانج، عنصراً أساسياً في خط وسط الميدان، سواء مع ناديه الأهلي المصري أو منتخب بلاده، لعدة مواسم. ورغم قضائه الموسم الماضي، معاراً في السعودية، إلا أنه لا يزال أحد أبرز لاعبي منتخب مالي، كما سبق له تمثيل الفئات السنية.

يُعتبر، بلحاج ،من العناصر المؤثرة في خط وسط الميدان مع نادي سيراميكا كليوباترا، خلال المواسم الأخيرة، كما مثّل عدة أندية مصرية أخرى، من بينها نادي الزمالك.

سيتم تقسيم المنتخبات الـ16 المتأهلة إلى 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

سيتأهل المنتخبان الأول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب، فيما سيتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى (ربع النهائي) تلقائياً إلى كأس العالم تحت 17 سنة 2026.

تُحدد مباريات فاصلة إضافية بين المنتخبات التي تحتل المركز الثالث في مجموعاتها، المنتخبين الإفريقيين المتبقيين المتأهلين إلى كأس العالم.

ستنضم إلى منتخب المغرب، البلد المضيف، في كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة، المغرب 2026، منتخبات: إثيوبيا، تنزانيا وأوغندا من منطقة "سيكافا"؛ أنغولا، موزمبيق وجنوب إفريقيا من "كوسافا"، السنغال ومالي من "وافو أ"؛ كوت ديفوار وغانا من "وافو ب"؛ الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية من "يونيفاك"؛والجزائر، مصر وتونس من “أوناف.”