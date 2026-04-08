موعد قرعة نهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة

يجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) عملية سحب قرعة نهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة، اليوم الأربعاء 8 أبريل، في القاهرة.

موعد قرعة كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة

ستُجرى قرعة النهائيات في مقر "الكاف"، على الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي (12:00 بتوقيت جرينيتش)، وستُبث مباشرة عبر قناة CAF TV.

سيتم تقسيم المنتخبات الـ16 المتأهلة إلى 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

سيتأهل المنتخبان الأول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب، فيما سيتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى (ربع النهائي) تلقائياً إلى كأس العالم تحت 17 سنة 2026.

ستُحدد مباريات فاصلة إضافية بين المنتخبات التي تحتل المركز الثالث في مجموعاتها، المنتخبين الأفريقيين المتبقيين المتأهلين إلى كأس العالم.

ستنضم إلى منتخب المغرب، البلد المضيف، في كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة، المغرب 2026، منتخبات: إثيوبيا، وتنزانيا وأوغندا من منطقة "سيكافا"؛ وأنغولا، وموزمبيق وجنوب أفريقيا من "كوسافا"، والسنغال ومالي من "وافو أ"؛ وكوت ديفوار وغانا من "وافو ب"؛ والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية من "يونيفاك"؛والجزائر، مصر وتونس من “أوناف.”