الصحة: تفعيل مبادرة الكشف الجلوكوما بمستشفى إمبابة

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، استقبال أكثر من 197 ألف حالة في العيادات العامة والتخصصية بمستشفيات الرمد بمختلف المحافظات خلال شهر فبراير الماضي، مع إجراء 1594 عملية مياه بيضاء و597 حقن شبكية، إلى جانب مئات الجراحات الدقيقة في تخصصات الحول والقناة الدمعية والأورام، وآلاف الفحوصات المتقدمة شملت فحص الشبكية للمبتسرين (ROP) لـ887 طفلاً وأكثر من 2800 فحص مقطعي (OCT).

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الأرقام تعكس التزام الدولة بتقديم خدمات طب العيون بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

دعم مستشفيي رمد قلاوون

وأوضح عبدالغفار ، أنه تم دعم مستشفيي رمد قلاوون والفيوم بثلاثة أجهزة متطورة لجراحات الشبكية والجسم الزجاجي بالتعاون مع المجتمع المدني، كما تم تفعيل بروتوكول تعاون مع كلية الطب بجامعة الفيوم لتدريب الأطباء وتشغيل قسم الشبكية لأول مرة، في خطوة تعزز الاستدامة الفنية للخدمة.

وأضاف أن التطوير امتد إلى محافظات أخرى حيث استأنفت مستشفى رمد سمالوط إجراء عمليات الظفرة والعمليات المتوسطة بعد انقطاع طويل، وأجرت مستشفى رمد بنها أول عملية حول واستحدثت الخدمة رسميًا، بينما أطلقت مستشفى رمد المنصورة دليلاً دوائيًا توعويًا لمستخدمي قطرات العين خلال شهر رمضان.

وفي سياق تفعيل مبادرة الجلوكوما، أشار الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للشؤون العلاجية إلى زيارة الأستاذ الدكتور طارق الشعراوي رئيس الجمعية العالمية للجلوكوما لمستشفى رمد إمبابة، حيث تم فحص 15 حالة وإجراء 4 جراحات دقيقة تحت إشرافه المباشر، مع تدريب الكوادر الطبية على أحدث البروتوكولات العالمية.

كما تم توسيع خدمات الفحص الدوري لقاع العين لمرضى الغسيل الكلوي من خلال تفعيل بروتوكول يشمل عشر محافظات هي: القاهرة، البحر الأحمر، دمياط، الغربية، البحيرة، جنوب سيناء، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، وكفر الشيخ.

وتؤكد هذه الجهود حرص وزارة الصحة والسكان على تطوير خدمات طب العيون بشكل مستمر، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والدولية للوصول إلى أفضل مستويات الرعاية للمواطنين.