أسعار الدولار تواصل التراجع مساء تعاملات اليوم الأربعاء

واصلت أسعار الدولار التراجع أمام الجنيه المصري مساء تعاملات اليوم الاربعاء 8-4-2026، في البنوك .

أسعار الدولار اليوم

وانخفض سعر الدولار بنحو 130 قرشا مقابل الجنيه المصري، عقب اعلان الهدنه بين الولايات المتحدة الامريكية وايران.

سعر الدولار في بنك القاهرة 53.35 جنيه للشراء و53.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 53.28 جنيه للشراء و53.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الاسلامي 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك نكست 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 53.20 جنيه للشراء و53.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 53.20 جنيه للشراء و53.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 53.17 جنيه للشراء و53.27 جنيه للبيع.