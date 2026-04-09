مدبولي: مصر تقود جهود التهدئة الإقليمية وتدعم الاستقرار.. وتهنئة خاصة للمصريين بعيد القيامة المجيد

عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، تناول خلاله أبرز القضايا المحلية والإقليمية، مؤكدًا استمرار تحرك الدولة المصرية على مختلف الأصعدة لتحقيق الاستقرار ودعم السلام في المنطقة.

عيد القيامة المجيد

وتقدم رئيس الوزراء بالتهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا أن يعيده الله على مصر وشعبها بالخير والسلام.

تطورات الأوضاع الإقليمية

وتطرق مدبولي إلى تطورات الأوضاع الإقليمية، مشددًا على أهمية التزام جميع الأطراف بضبط النفس خلال المرحلة الراهنة، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب في الشرق الأوسط، ويعيد الاستقرار إلى المنطقة.

جهود تحقيق السلام

وأكد رئيس الوزراء حرص مصر على انخراط كافة أطراف الصراع في جهود تحقيق السلام، لافتًا إلى أن عبد الفتاح السيسي شدد مرارًا على دعم مصر الكامل لكل المبادرات الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

وفي السياق ذاته، جدد مدبولي تأكيد موقف مصر الداعم لأمن وسيادة واستقرار دول الخليج، مشيرًا إلى عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط مصر بأشقائها في المنطقة.

كما أعرب عن تضامن مصر الكامل مع الشعب اللبناني، في ظل ما يتعرض له من هجمات واعتداءات مؤخرًا، مؤكدًا دعم القاهرة لكافة الجهود التي تستهدف الحفاظ على استقرار لبنان وسلامة أراضيه.

اتفاق وقف إطلاق النار

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدبلوماسية المصرية لعبت دورًا محوريًا في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما يعكس ثقل مصر الإقليمي ودورها الفاعل في احتواء الأزمات.

واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على استمرار مصر في التنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين، من أجل التوصل إلى حلول سياسية شاملة تُنهي الصراعات القائمة وتحقق السلام الدائم في المنطقة.