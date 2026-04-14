الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الذهب الآن عيار 21 فاق التوقعات

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
محمد غالي

يبحث راغبي شراء المشغولات الذهبية، عن أسعار الذهب في مصر، وذلك في ظل التحركات المستمرة التي يشهدها سوق الذهب، ما يعزز من مكانة المعدن الأصفر كأحد أبرز أدوات الادخار والاستثمار الآمن، خاصة مع قدرته على الحفاظ على قيمة المدخرات مقارنة بغيره من الأصول المالية.

أسعار الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم

سجل عيار 24 نحو 8185 جنيها للبيع و8105 جنيهات للشراء، فيما بلغ سعر عيار 21 نحو 7160 جنيها للبيع و7090 جنيها للشراء.

كما وصل سعر عيار 18 إلى 6135 جنيها للبيع و6075 جنيها للشراء، بينما سجل عيار 14 نحو 4775 جنيها للبيع و4725 جنيها للشراء.

وسجل الجنيه الذهب نحو 57280 جنيها للبيع و56720 جنيها للشراء، في حين بلغ سعر الأونصة نحو 254515 جنيها للبيع و252025 جنيها للشراء، بينما سجلت الأونصة عالميا نحو 4804 دولارات.

أسعار الذهب

تكلفة المصنعية في مصر

تختلف قيمة المصنعية من محل صاغة إلى آخر، حيث يتراوح متوسطها شاملا الدمغة بين 150 و300 جنيه للقطعة، وفقا لنوع المشغولات وعيار الذهب، إلى جانب سياسة التسعير التي يحددها كل تاجر.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتحدد أسعار الذهب عالميا وفقا لعدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها العرض والطلب، حيث يؤدي ارتفاع الطلب مع محدودية المعروض إلى زيادة الأسعار، بينما يسهم تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج في انخفاضها.

كما تلعب أسعار الفائدة دورا محوريا في توجيه حركة الذهب، إذ يؤدي انخفاضها إلى زيادة الإقبال عليه كخيار استثماري بديل، ما يدعم ارتفاع أسعاره.

وتؤثر أيضا أسعار النفط العالمية على اتجاهات السوق، حيث تدفع تقلبات أسواق الطاقة المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب كأداة للتحوط.

وفي ظل هذه المتغيرات، يظل الذهب أحد أهم وسائل الادخار والتحوط المالي، خاصة خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يجعله خيارا مفضلا لدى شريحة واسعة من الأفراد والمستثمرين للحفاظ على قيمة أموالهم.

أسعار الذهب

أسعار الذهب آمس

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8205 جنيهات للبيع و8125 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 7180 جنيها للبيع و7110 جنيهات للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 6155 جنيها للبيع و6095 جنيهات للشراء.

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4785 جنيها للبيع و4740 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 57440 جنيها للبيع و56880 جنيها للشراء.

أما سعر الأونصة بالجنيه فقد بلغ نحو 255225 جنيها للبيع و252740 جنيها للشراء، بينما سجلت الأونصة عالميا نحو 4732.61 دولار.

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي2026.. الشروط والأوراق

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

شيرين عبد الوهاب

مقطع مسرب يتسبب في تصدر شيرين عبد الوهاب التريند

سفينة حاويات

هجوم على سفينة حاويات قرب سواحل عمان

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 20 ابريل

مجاهد وعبد الباسط

رغم نفيه.. أحمد عبد الباسط: أحمد مجاهد يعمل داخل اتحاد الكرة وهذا دوره في الجبلاية

التضامن الاجتماعى

أبواب مفتوحة.. مسلسل إذاعي يتناول برامج وزارة التضامن الاجتماعي قريباً

التضامن الاجتماعى

وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بصرف مساعدات مالية لأسر ضحايا حريق الزاوية الحمراء

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يتفقد أعمال الحرم الجديد للجامعة الأهلية الفرنسية بمدينة الشروق

طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن.. خطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن
طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن
طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن

حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت

حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت
حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت
حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت

أول تعليق من شركة BYD على الحريق الضخم داخل مصنعها

حريق BYD
حريق BYD
حريق BYD

غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات

غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!
غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!
غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!

سيد رجب

سيد رجب يساند زوجته في جنازة والدها.. فيديو

محمد عسكر

د . محمد عسكر يكتب : السوشيال ميديا وصناعة سرديات قتل النفس

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: هل هناك مبرر للانتحار؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

