أحمد موسى: أعضاء الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط أنبهروا بالعاصمة الإدارية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي عمل على إنشاء بنية تحتية غير مسبوقة في شتى المجالات .

قال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي “ المذاع على قناة “ صدى البلد”: ”بكل فخر نتكلم على ما يحدث على أرض مصر".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن مجلس النواب اليوم في العاصمة الجديدة استضاف اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط برئاسة النائب محمد أبو العينين وكانوا منبهرين بالعاصمة الجديدة.



وأكمل موسى، أن أعضاء الجمعية البرلمانية من أجل المتوسط انبهروا بوسائل النقل الحديثة المتواجدة في العاصمة الجديدة.

