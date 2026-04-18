جذب الاستثمارات.. أحمد موسى: مصر تسير بثقة وثبات وعندنا أمن مش موجود في الإقليم

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تسير على الطريق الصحيح رغم كل الازمات، مضيفا:" مصر تسير بثقة وثبات وعندنا امن واستقرار مش موجود في الإقليم كله ".

قال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الامن والاستقرار في مصر يدفع المستثمر المصري أو العربي او الأجنبي يضخ استثماراته في مصر ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الاستثمار في مصر آمن والمستثمر في مصر كسبان"، مضيفا:" قابلت شخصان أمس وأخبروني انهم سوف يفتتحوا مصنعا في العبور لأن مصر أمنة ومستقرة وسوف يضخون استثمارات في البلد ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مصر أكبر سوق استهلاكي ومصر تعتبر بوابة للسوق الأفريقي ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" رئيس الوزراء شهد اليوم إطلاق مشروع استثماري ضخم في القاهرة الجديدة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وهذا المشروع سوف يوفر 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ".

وتابع أحمد موسى :" المشروع الذي شهد إطلاقه رئيس الوزراء اليوم قيمة استثماراته 1.4 تريليون جنيه "، مضيفا:" هل هشام طلعت مصطفى هيحط استثماراته في البلد بالرقم ده وهيخسر أكيد لا الاقتصاد المصري قوي وهناك ثقة كبيرة في الاقتصاد ".

