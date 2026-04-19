أحمد موسى : الأمن والاستقرار داخل مصر يجذب المستثمرين المحليين والأجانب

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر تسير على الطريق الصحيح، مشيرًا إلى أنها تحقق تقدمًا ملحوظًا رغم التحديات والأزمات، مضيفًا: "رغم كل الأزمات عندنا أمن واستقرار مش موجود في الإقليم كله".

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن المستثمرين سواء العرب أو المصريين يفضلون الاستثمار داخل مصر بفضل حالة الأمن والأمان والاستقرار، موضحًا أن ذلك يمثل عامل جذب رئيسي، حيث إن الاستثمار في مصر يُعد آمنًا ومستقرًا ويحقق عوائد جيدة، إلى جانب امتلاك الدولة سوقًا استهلاكيًا كبيرًا.

وتابع: "النهاردة بحيّي الدكتور مصطفى مدبولي بيشهد المشروع العالمي للرجل الأعمال العالمي هشام طلعت مصطفى"، مردفًا: "هشام طلعت مصطفى دا المعلم بتاع الشغلانة في تخصصه، هشام طلعت دا علم في العالم، مشروع ذا سباين هيوفر أكثر من 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".

وأضاف: "المدينة هتكون بدون عربيات، كل وسائل المواصلات هتكون تحت الأرض، دي مدينة لأول مرة في مصر بدون عربيات، المشروع دا هيدخل 800 مليار جنيه ضرائب الدولة، بالإضافة إلى إنشاء غرف فندقية وأبراج".

وأردف أحمد موسى، أن المشروع العالمي الذي تطلقه الدولة اليوم يأتي في وقت يشكك فيه البعض في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هذه المشروعات تعكس قوة الاقتصاد وقدرته على النمو.

