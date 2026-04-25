برلماني: تحرير سيناء علامة فارقة في تاريخ الوطن وتجسيد لقدرة المصريين على حماية الأرض

تقدم النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، بخالص التهاني والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أبطال القوات المسلحة المصرية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، تلك المناسبة الوطنية التي تجسد معنى الكرامة والعزة الوطنية.

وأكد "الكمار" في تصريح صحفي له اليوم، أن ذكرى تحرير سيناء تمثل لحظة تاريخية فارقة أثبتت خلالها الدولة المصرية قدرتها على استرداد أرضها كاملة، ليس فقط عبر بطولات القوات المسلحة في ميادين القتال، ولكن أيضًا من خلال إدارة سياسية ودبلوماسية حكيمة نجحت في تحقيق الهدف الوطني بأعلى درجات الكفاءة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن سيناء اليوم تعيش مرحلة جديدة من البناء والتنمية الشاملة في ظل الجمهورية الجديدة، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية في تحويلها إلى منطقة جذب استثماري وتنموي متكامل، بما يعزز من استقرار الدولة ويؤمن حدودها.

وأضاف نائب القليوبية، أن ما حققته مصر في سيناء يعكس قوة الإرادة الوطنية وصلابة الدولة في مواجهة التحديات، مؤكدًا أن الحفاظ على الأمن والاستقرار كان دائمًا أولوية قصوى للقيادة السياسية التي اختارت طريق التنمية والبناء بدلاً من الصراع.

واختتم "الكمار" حديثه، بالتأكيد على أن ذكرى تحرير سيناء ستظل مصدر إلهام للأجيال القادمة، ودليلًا على أن الشعب المصري وجيشه قادران على حماية الوطن وصون مقدراته مهما كانت التحديات.