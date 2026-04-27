حجة أمريكية.. لن نوقع اتفاقا يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.. ولا خطط لاجتماع قريب

نقلت شبكة بلومبرج الأمريكية عن البيت الأبيض قولهم إنهم لن يبرموا اتفاقا يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي ولا يضع مصلحة الشعب الأمريكي أولا.

فيما أوردت رويترز عن مصادر باكستانية قولها إن جهود تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران لم تتوقف رغم فشل الدبلوماسية المباشرة.

وذكر المسؤولين الباكستانيون: لا خطط لاجتماع أمريكي إيراني قبل التوصل إلى اتفاق يسمح بتوقيع مذكرة تفاهم حيث سيتم التفاوض على مسودة اتفاق أمريكي إيراني بعد التوصل إلى توافق في الآراء.



خلال هذه الأثناء، أظهرت القيادة المركزية الأمريكية استعدادها لمواجهة إيران مرة أخرى، قائلة إن “قواتنا لا تزال متمركزة وجاهزة في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.

فيما سبق وتوعدت إيران عبر الحرس الثوري بأنه مستعد لإذاقة أمريكا الويلات هي وإسرائيل إذا كرروا هجماتهم وخرقوا وقف إطلاق النار بالعودة للحرب التي استمرت نحو أقل من شهرين.



أضرار العدوان الأمريكي الإسرائيلي على أمريكا وإيران وأوروبا

أوروبا

وحول أضرار الحرب التي بدأتها أمريكا وإسرائيل بعدوان همجي على إيران، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن أوروبا دفعت نحو 32 مليار دولار إضافية ثمن نفط وغاز منذ بدء الحرب على إيران.

أمريكا

بسبب العدوان الأمريكي، وعدم الوصول لصيغة توافق مع إيران حتى الآن، ارتفعت الأسعار في أمريكا وارتفع سعر جالون البنزين، حيث قالت الرابطة الأمريكية للسيارات أن سعر البنزين يواصل ارتفاعه منذ الخميس بعد نحو أسبوعين من الاستقرار.

إيران

في إيران، التي لم تسلم من الدمار الهائل والخسائر الفادحة رغم مقاومتها الشديدة، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين إيرانيين قولهم أنهم يلجأون لترشيد مساحات تخزين النفط مع استمرار الحصار الأمريكي لموانئهم، فيما أكد اتحاد مصدري النفط الإيراني عن محاولتهم تصدير النفط إلى الصين عبر السكك الحديدية.





بيانات ملاحية

من جانبها، أوردت وكالة رويترز عن بيانات ملاحية أن 7 سفن عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت رويترز ناقلة عن بيانات ملاحية أن سفن محملة بنحو 4 ملايين برميل نفط إيراني خرقت الحصار الأمريكي يوم الجمعة الماضي، فيما أجبر الجيش الأمريكي الأيام الماضية 6 ناقلات تحمل 10 ملايين برميل نفط على العودة لإيران.