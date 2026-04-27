الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حزب الله يهدد : "سنستخدم انتحاريين" لمنع اسرائيل من ترسيخ وجودها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

قال قائد عسكري في حزب الله ، خلال تصريحات لوسائل إعلام عربية: "سنستخدم تكتيكات من ثمانينيات القرن الماضي، وسننشر انتحاريين لمنع العدو من ترسيخ وجوده".

وأضاف: "سيتم نشر مجموعات كبيرة من الانتحاريين في الميدان".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن الدولة اللبنانية أبلغت الجانب الأمريكي بوضوح منذ اللحظة الأولى أن وقف إطلاق النار يشكل خطوة أولى ضرورية لأي مفاوضات لاحقة، مشيراً إلى أن هذا الموقف تم التأكيد عليه خلال الاجتماعين اللذين عقدا على مستوى السفراء في 14 و23 ابريل، وكذلك في بيان الخارجية الأميركية الذي شدد على عدم قيام إسرائيل بأي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف لبنانية برا وبحرا وجوا.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني جوزيف عون، وفداً من منطقتي حاصبيا والعرقوب.

وشدد عون - خلال اللقاء - على أن هذا الموقف يمثل الرؤية الرسمية للدولة اللبنانية، مؤكداً أن أي مواقف أخرى لا تعكس الموقف الرسمي ولا تحظى بأي غطاء لبناني.

وأضاف أن الانتقادات التي طالت خيار الذهاب إلى المفاوضات غير مبررة، متسائلاً عما إذا كانت القرارات السابقة بالذهاب إلى الحرب قد حظيت بإجماع وطني.

وفي سياق متصل، انتقد عون الحملات التي تتهم السلطة بالاستسلام، داعياً إلى انتظار نتائج المفاوضات قبل إطلاق الأحكام.

 وتساءل عن استمرار دفع أبناء الجنوب ثمن صراعات لا تخدم مصلحة لبنان، رافضاً أي حرب تهدف إلى تحقيق مصالح خارجية، ومؤكداً أن هدفه هو إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل والوصول إلى صيغة شبيهة باتفاقية الهدنة، معتبراً أن السعي إلى السلام ليس خيانة بل مسؤولية وطنية. 

