من خلافات أسرية إلى نهاية مأساوية .. القصة الكاملة لإنهاء محامٍ حياة والدته بالإسماعيلية

لم يكن صباح هذا المنزل في الإسماعيلية عاديا، فخلف الجدران، انقلبت تفاصيل الحياة اليومية إلى واقعة صادمة، بعدما تحولت خلافات أسرية متراكمة إلى نهاية مأساوية، وجهت على أثرها اتهامات لمحامٍ بقتل والدته المسنة.

شهود عيان يكشفون تفاصيل الواقعة

وبحسب روايات شهود عيان، فإن المنزل لم يكن هادئا في الأيام الأخيرة، إذ سبقت الواقعة خلافات أسرية ممتدة، تداخلت فيها نزاعات زوجية تصاعدت تدريجيا، قبل أن تتحول إلى أزمات حادة داخل الأسرة، وصلت إلى حد اتخاذ إجراءات قانونية من جانب الزوجة، وفق ما هو متداول في أوراق التحقيق.

لحظة مأساوية: قتل الأم على يد نجلها

في لحظة فاصلة، تحولت مشادة داخل المنزل إلى نهاية مأساوية، حيث سقطت الأم، التي تجاوز عمرها 85 عامًا، أرضًا، لتفارق الحياة متأثرة بإصابتها، وسط حالة من الصدمة وتساؤلات حول طبيعة ما حدث، وما إذا كان الأمر حادثًا عرضيًا أم يحمل شبهة جنائية.

التحقيقات: وجود خلافات أسرية

التحقيقات الأولية كشفت أن المتهم أدلى بأقواله أمام جهات التحقيق، مؤكدا وجود تلك الخلافات الأسرية الممتدة، والتي ألقت بظلالها على الأوضاع داخل المنزل، فيما تعمل الجهات المختصة على تفكيك ملابسات الواقعة، وربط الأحداث ببعضها للوصول إلى الحقيقة الكاملة.

النيابة العامة تواصل تحقيقاتها

وفي هذا السياق، تواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة، حيث تستمع إلى أقوال الشهود، وتفحص التقارير الطبية الشرعية بدقة، للوقوف على السبب الحقيقي للوفاة، وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

وأكدت مصادر مطلعة أن جميع الروايات المتداولة لا تزال قيد الفحص، وأن الصورة النهائية لم تتضح بعد، مشددة على أن الحسم مرهون بنتائج التحقيقات الرسمية، التي من المنتظر أن تكشف خلال الفترة المقبلة عن التفاصيل الكاملة لهذه الواقعة التي شغلت الرأي العام.