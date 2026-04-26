الداخلية تكشف حقيقة اختطاف أب لنجله بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله إحدى السيدات من قيام طليق نجلتها وأسرته بالتعدى عليها بالضرب وإختطاف حفيدها أثناء تنفيذ حكم الرؤية بالإسماعيلية .





بالفحص تبين أنه بتاريخ 17/ الجارى تبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب من (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من (طليق نجلتها – مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإختطاف حفيدها أثناء تنفيذ حكم الرؤية.





أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وإتهم الظاهرة بمقطع الفيديو بقيامها بترك نجله رفقة إحدى جيرانها أثناء عملها بأحد المصانع، وأضاف بقيامها بإبتزازه بطلب مبلغ مالى يتجاوز قيمة النفقة مقابل رؤيته لنجله.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.