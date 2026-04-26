خربت بيتي.. تفاصيل جديدة في واقعة اتهام محامٍ بقـ.تل والدته بالإسماعيلية

تواصل جهات التحقيق في محافظة الإسماعيلية، فحص ملابسات واقعة اتهام محامٍ بقتل والدته المسنة داخل مسكن الأسرة، والتي أثارت حالة واسعة من الجدل.

وبحسب ما ورد في التحقيقات الأولية، فقد أدلى المتهم بأقواله أمام جهات التحقيق، والتي تضمنت وجود خلافات أسرية ممتدة، من بينها نزاعات زوجية تطورت إلى خلافات حادة داخل الأسرة، وصلت إلى اتخاذ إجراءات قانونية من جانب الزوجة، بحسب ما هو متداول في أوراق التحقيق.

كما أشار المتهم في أقواله إلى أن الواقعة حدثت أثناء مشادة داخل المنزل، انتهت بسقوط والدته، البالغة من العمر أكثر من 85 عامًا، ووفاتها متأثرة بإصابتها، فيما تواصل جهات التحقيق مراجعة أقواله والتحقق من ملابسات الحادث بدقة.

وتجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في الواقعة، بما في ذلك الاستماع إلى أقوال الشهود، وفحص التقارير الطبية الشرعية، للوقوف على السبب الحقيقي للوفاة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

وأكدت مصادر مطلعة، أن جميع الروايات المتداولة ما زالت قيد الفحص والتحقيق، وأنه لم يتم حسم أي نتائج نهائية حتى الآن، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية.

وتبقى الواقعة محل اهتمام الرأي العام، في انتظار الكشف عن التفاصيل الكاملة خلال الأيام المقبلة.