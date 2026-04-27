المستشار الألماني يعلنها صريحة: على أوكرانيا قبول فكرة التخلي عن جزء من أراضيها لروسيا

ألمح المستشار الألماني فريدريش ميرز، اليوم الاثنين، إلى أن أوكرانيا قد تضطر إلى قبول بقاء أجزاء من أراضيها خارج سيطرة كييف في أي اتفاق سلام مستقبلي مع روسيا، رابطًا هذه التنازلات بفرص انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي.

قال ميرز لطلاب مدرسة كارولوس ماجنوس الثانوية في مارسبرج، وهي بلدة تقع في شمال الراين وستفاليا، اليوم الاثنين: "في مرحلة ما، ستوقع أوكرانيا اتفاقية وقف إطلاق نار؛ وفي مرحلة أخرى، نأمل، في معاهدة سلام مع روسيا. حينها قد يصبح جزء من أراضي أوكرانيا خارج سيطرة أوكرانيا".

وأضاف ميرز : "إذا أراد الرئيس (فولوديمير) زيلينسكي إيصال هذه الرسالة إلى شعبه والحصول على أغلبية مؤيدة لها، وكان بحاجة إلى إجراء استفتاء عليها، فعليه في الوقت نفسه أن يقول للشعب: لقد فتحت لكم الطريق إلى أوروبا".

عرقل رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان مسيرة انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أن هزيمته في الانتخابات التي جرت مطلع هذا الشهر رفعت الآمال في إمكانية الانتقال إلى المرحلة التالية.

وتتمتع أوكرانيا حاليًا بصفة مرشح رسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وحذّر ميرز من التفاؤل المفرط بشأن الانضمام السريع، مؤكدًا أن أوكرانيا لا تستطيع الانضمام إلى الاتحاد وهي في حالة حرب، ويجب عليها أولًا استيفاء معايير صارمة، بما في ذلك تلك المتعلقة بسيادة القانون ومكافحة الفساد.

وقال ميرز: "كان لدى زيلينسكي أمل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 1 يناير 2027. هذا لن ينجح. حتى 1 يناير 2028 غير واقعي".

واقترح خطوات وسيطة، مثل منح أوكرانيا صفة مراقب في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، والتي قال إنها لاقت قبولًا واسعًا بين القادة الأوروبيين في قمتهم التي عُقدت الأسبوع الماضي في قبرص، والتي حضرها زيلينسكي.

ووافق الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا، يغطي معظم احتياجاتها حتى عام 2027، لكن التكتل لا يزال منقسمًا حول وتيرة وشكل مفاوضات الانضمام.

