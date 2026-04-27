أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم /الاثنين/ ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72 ألفا و593 شهيدا، و172 ألفا و399 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.
وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 7 شهداء منهم شهيد انتُشل جثمانه، و18 إصابة.
الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 72 ألفاً و593 منذ بدء العدوان
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم /الاثنين/ ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72 ألفا و593 شهيدا، و172 ألفا و399 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.
