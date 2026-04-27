تعادل سلبي بين الزمالك وإنبي بعد 15 دقيقة .. وتألق لـ المهدي سليمان

شهدت مباراة الزمالك وانبي مرور 15 دقيقة مع تحفظ الفريقين وبداية حماسية بعض الشيء من إنبي ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين .

وفي الدقيقة الرابعة، كاد حامد عبد الله أن يفتتح التسجيل بعدما انفرد بالمرمى وسدد كرة من داخل منطقة الجزاء، لكن عمر جابر تدخل في الوقت المناسب وأنقذ الزمالك من هدف محقق بتصدي رائع.

وفي الدقيقة السادسة، شكل إنبي خطورة من ركلة ركنية أُرسلت كعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، لترتطم الكرة بمحمود حمدي الونش قبل أن يتدخل مهدي سليمان ويُبعدها، محافظًا على شباك الزمالك.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة إنبي المقرر لها في الخامسة مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : المهدي سليمان.

خط الدفاع : محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" - عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : خوان بيزيرا – سيف الجزيري – شيكوبانزا