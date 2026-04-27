فرج عامر : بيراميدز يطبق خطة الستار الحديدي في مواجهة الأهلي اليوم

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق عن خطة بيراميدز في اللعب أمام الاهلي اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وكتب فرج عامر :بيراميدز هيلعب أمام الاهلي بخطة الستار الحديدي ٤ لاعبين من عتاولة بيراميدز في خط الوسط وعند بيراميدز كبير في القضاء علي أمل والاهلي في المنافسة علي بطولة الدوري العام.

ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز فى الثامنة مساء اليوم الاثنين باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز بالدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يجمع كوكبة من نجوم الكرة المصرية.