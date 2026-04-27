اعتراف نادر.. المستشار الألماني: الإيرانيون أقوى بكثير مما كنت أعتقد

في حديث صريح قال المستشار الألماني فريدريش ميرز، اليوم الاثنين إنه حقيقة لا يفهم استراتيجية أمريكا الحالية في ظل إدارة ترامب، ولا الكيفية التي ستعمل بها الإدارة على الخروج الأمريكي من الحرب مع إيران.

وقال ميرز: هناك ألغام في مناطق بمضيق هرمز، مشيرا إلى أنها من الأمور التي تستدعي مساعدة حيث سبق وأعلنت ألمانيا عن تسييرها لكاسحات ألغام في المضيق.



وفي اعتراف كاشف، أكد المستشار الألماني أن الإيرانيون أثبتوا جدارتهم وأنهم أقوى بكثير مما كان يعتقد، مشيرًا إلى إن الأمر لا يتوقف على قوتهم فحسب ، بل إن الإيرانيين يتفاوضون بمهارة فائقة.

من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني:إن" حصار إيران لمضيق هرمز يظهر مدى هشاشة سلاسل الإمداد العالمية وإن تعطل إمدادات الطاقة والأسمدة يهدد الأمن الغذائي العالمي".