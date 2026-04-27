القاهرة تدفع باتجاه التهدئة.. وتدعم الحوار الأمريكي الإيراني ومراعاة أمن الخليج

تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيا يوم الاثنين ٢٧ أبريل من ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، وذلك للتشاور حول مسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية والجهود المبذولة لخفض التصعيد فى المنطقة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال تناول تقييم مسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية والمقترحات المطروحة فى هذا الشأن بين الأطراف المعنية، والمساعي المبذولة للتوصل لتسوية توافقية بين الولايات المتحدة وايران.

حيث أكد الوزير عبد العاطى، على أهمية الاستمرار في النهج التفاوضي لتثبيت وقف إطلاق النار والعمل على إنهاء الحرب.

وشدد الوزير عبد العاطي ، على أن الحلول الدبلوماسية والحوار يمثلان الطريق الأمثل لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا فى هذا السياق ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية للدول الخليجية الشقيقة، مشددا على أن مصر ستواصل جهودها الحثيثة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين للدفع بالحلول السياسية بما يدعم الأمن والاستقرار.