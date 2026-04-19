القيادة المركزية الأمريكية: اعتراض سفينة إيرانية كانت في طريقها لميناء بندر عباس

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إعتراض قواتها ببحر العرب اعترضت سفينة شحن ترفع علم إيران كانت في طريقها لميناء بندر عباس.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها : قواتنا أصدرت تحذيرات متعددة وأبلغت السفينة التي ترفع علم إيران بانتهاكها الحصار.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن مدمرة عطلت نظام الدفع بسفينة توسكا الإيرانية بإطلاق قذائف على غرفة محركات السفينة.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن مصدر أن القوات الأمريكية أطلقت النار على سفينة تجارية إيرانية لإجبارها على العودة.

وأشار المصدر إلى أن القوات الأمريكية اضطرت للتراجع والانسحاب من المنطقة بعد تدخل سريع من الحرس الثوري.

وذكر مصدر قائلا: مبالغة واشنطن في مطالبها والحصار البحري والخطاب التهديدي حالوا دون تقدم في المفاوضات.

وأضاف المصدر: في الظروف الحالية لا يبدو أن هناك أفقا واضحا لمفاوضات مثمرة.