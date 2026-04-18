القيادة المركزية الأمريكية: 23 سفينة امتثلت لتوجيهاتنا منذ فرض الحصار

ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن 23 سفينة امتثلت لتوجيهات القوات الأمريكية بالعودة منذ فرض الحصار البحري على إيران.

أضافت القيادة المركزية الأمريكية: مروحيات أباتشي تنفذ دوريات في أجواء مضيق هرمز لتوفير الدعم لحرية الملاحة.

كما سبق وأعلنت القيادة العسكرية المركزية الإيرانية اليوم السبت أنها ستستأنف "الإدارة الصارمة" لمضيق هرمز، متراجعة عن قرارها برفع الحصار عن الممر الاستراتيجي كجزء من المفاوضات مع واشنطن.

في بيان تم بثه على التلفزيون الرسمي، قالت القيادة إن واشنطن أخلت بوعدها من خلال مواصلة حصارها البحري للسفن المتجهة من وإلى موانئ إيران.

وجاء في البيان أنه إلى أن تعيد الولايات المتحدة حرية الحركة لجميع السفن التي تزور إيران، "سيظل الوضع في مضيق هرمز خاضعاً لرقابة صارمة".