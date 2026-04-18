الحرس الثوري الإيراني يطلق النار على سفن حاولت المرور من مضيق هرمز





قالت هيئة عمليات البحرية البريطانية أن زورقان للحرس الثوري الإيراني أطلقا النار على الناقلة والسفينة في مضيق هرمز.

فيما ذكرت مصادر في قطاع الشحن أن سفن تجارية تتلقى رسائل لاسلكية من البحرية الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز ومنع مرور أي سفينة.

في هذا السياق، ذكر مصدر بشركة نفط البصرة أن الناقلة الهندية التي تم إيقافها وتحمل نفطا عراقيا متوقفة بالمضيق منذ شهر مارس حيث ان الناقلة الهندية حاولت الخروج من المضيق بعد إعطائها الإذن لكن تم منعها وإطلاق النار عليها.

وحول هذا أكد نائب وزير الخارجية الإيراني أنهم لسيوا مستعدين لجولة محادثات جديدة مع واشنطن لأنها لم تتخل عن موقفها المتشدد.

