المرشد الإيراني: مستعدون لإلحاق هزائم مريرة جديدة بالأعداء

قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في بيان له عبر تطبيق تيلجرام، إن"البحرية الإيرانية مستعدة لإلحاق هزائم مريرة جديدة".

من جانبه، رد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على سؤال حول تضارب تصريحات مسؤولي النظام الإيراني بشأن التوصل إلى اتفاق، قائلاً: "إنهم مضطرون لقول شيء مختلف، لأن لديهم أشخاصًا يجب عليهم نيل رضاهم.. أنا فقط أطرح الحقيقة كما هي تمامًا".

كان ترامب قد صرح، يوم الجمعة 17 أبريل، بأنه تم الاتفاق مع إيران على كل شيء تقريبًا في المفاوضات، إلا أن المسؤولين الإيرانيين نفوا صحة ذلك لاحقًا.

من جهته أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي أنه نظراً لـ"نقض العهود الأمريكي" واستمرار الحصار البحري، فقد عاد وضع السيطرة على مضيق هرمز إلى حالته السابقة، مؤكداً أن المضيق بات تحت الإدارة والرقابة المشددة للقوات المسلحة الإيرانية.

وشدد مقر "خاتم الأنبياء" على أن وضع مضيق هرمز سيبقى تحت الرقابة الصارمة ولن يتغير، ما لم تنهِ الولايات المتحدة قيودها على حرية مرور السفن المنطلقة من إيران أو المتوجهة إليها بشكل كامل.