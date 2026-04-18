أول اختراق لوقف إطلاق النار في لبنان.. جيش الاحتلال يقصف مواقع لحزب الله

في أول اختراق لوقف إطلاق النار في لبنان، قام جيش الاحتلال بقصف مواقع لحزب الله حيث ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن عمليات الدفاع عن النفس وإزالة التهديدات لا تخضع لقرار وقف إطلاق النار.

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي باستمرار العمليات جنوب لبنان وهو ما يوضح حسب زعم الاحتلال أن آلية العمل قرب الخط الأصفر مشابهة تماما لقطاع غزة.

وأقر الاحتلال ما أسماه الخط الأضفر، مشير إلى إن الجيش الإسرائيلي الاحتلالي أن أي مسلح يقترب من قواتنا في جنوب لبنان أو يعبر الخط الأصفر سيتم استهدافه.

تابع الجيش المحتل بأنه يسمح للقوات بمواصلة تدمير المباني والبنى التحتية التي تصنف تهديدا داخل الخط الأصفر.