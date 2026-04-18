ليبرمان ينفجر.. ملابس مجندات جيش الاحتلال تشعل أزمة أخلاقية في إسرائيل

أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، يوم السبت عن غضبه من ملابس مجندات جيش الاحتلال "الغير محتشمة" يوم تسريحهن من الجيش الإسرائيلي.

وكتب ليبرمان، عبر حسابه بمنصة "إكس" أن "العقاب غير المتناسب مع المواطنين العاملين في الخدمة العسكرية أمر لا يُطاق، بينما لا وجود للعقاب أو الإنفاذ ضد المتخلفين عن التجنيد".

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق : "هذا تشويه أخلاقي وانعدام للمساواة - ليس هذا هو الاحتشام"، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وعلّقت كارين إلهارار، عضوة الكنيست الإسرائيلي عن حزب "يش عتيد" على منشور ليبرمان قائلة : "لا يُعقل أن تُعاقب الشابات في إسرائيل عام 2026 عند تسريحهن من الجيش الإسرائيلي لمجرد ارتدائهن قميصًا بلا أكمام.. يبدو أن هناك سوء فهم في الجيش - هذا ظلمٌ لا يُغتفر".