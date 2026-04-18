نصلي أن يأخذه الرب.. كاهن أيرلندي يدعو على ترامب بسبب حرب إيران

أثار كاهن أيرلندي لم يُكشف عن اسمه، جدلا كبيرا بعدما دعا الله أن يأخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث ضاق ذرعا من قراءة أخبار تحريض ساكن البيت الأبيض على الحرب في الشرق الأوسط.

كاهن أيرلندي يدعو على ترامب

وطلب الكاهنٌ، من الله أن "يأخذ" ترامب خلال قداسٍ في الكنيسة وسُمع المصلون يضحكون قبل أن يحاول الكاهن توضيح "زلة لسانه"، بحسب ما أفادت به صحيفة ديلي ستار.

انتشر مقطع فيديو قصير من الكنيسة، في مكانٍ ما في أيرلندا، انتشارًا واسعًا بعد مشاركته على تطبيق تيك توك.

ويأتي ذلك في خضمّ الخلاف الحاد بين الرئيس الأمريكي والبابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان بعد أن نشر صورةً مُولّدة بالذكاء الاصطناعي لنفسه في هيئة السيد المسيح.

أثارت هذه الصورة ردود فعلٍ غاضبة قبل أن يحذف ترامب المنشور من وسائل التواصل الاجتماعي.

وسمع رجل دين لم يُذكر اسمه في المقطع وهو يقول: "الحرب دائرة، وهذا أمرٌ مُشينٌ للغاية. لا داعي لها".