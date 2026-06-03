قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب معاكسة فتاة.. ملابسات مشاجرة بالحجارة في السويس
رئيس الجمعية المصرية البريطانية: مصر تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية مستقرة رغم التحديات الإقليمية
إيمان كريم: تأسيس منصة إلكترونية للشركاء يدعم حقوق ذوي الإعاقة
ارتفاع الحرارة والرطوبة مصحوبة بفرص أمطار.. تحذيرات الأرصاد من طقس اليوم
المطران سامي فوزي: دخول العائلة المقدسة مصر مناسبة روحية ووطنية.. ويطالب بـ 1 يونيو عيداً قوميا
«خطة النواب» توافق على موازنة التنمية المحلية بـ4.487 مليار جنيه للعام المالي الجديد
أحمد موسي عن واقعة صبري نخنوخ: لا تهاون مع أي شخص مهما بلغت شبكة علاقاته
ضبط المتهمين بالتعدي على عاطل وأسرته في دار السلام
بعد عيد الأضحى.. 3 أيام متصلة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة
الطماطم بـ 20 جنيه.. خبر سار للمواطنين بشأن أسعار السلع
بعد المقطع المخل.. محافظ القليوبية يلغي ندب مدير التعليم الإعدادي ويقرر إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق
منال عوض تتابع مع محافظ القاهرة ملفات النظافة والبناء المخالف وتطوير سوق العتبة ومصر الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط سلع مدعمة وأطنان من الأغذية والأعلاف مجهولة المصدر بدمنهور

تموين البحيرة
تموين البحيرة
ساندي رضا

شنت إدارة تموين دمنهور حملة رقابية مكثفة أسفرت عن إحباط تهريب آلاف السلع التموينية المدعمة ومصادرة أطنان من المواد الغذائية والأعلاف مجهولة المصدر، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الرقابة على كافة الأنشطة التجارية، ووفقا لتعليمات المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتحت إشراف سهير زعتر، وكيل المديرية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومواجهة صور الغش التجاري بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وتمكنت الحملة التي قادها كريم هارون، مدير إدارة تموين دمنهور، برئاسة علي أبو زيد، رئيس الرقابة، وبالاشتراك مع إدارة مراقبة الأغذية، ورمضان شرشر، من مباحث التموين، من ضبط أحد التجار التموينيين لقيامه بالتصرف في كميات كبيرة من الدعم شملت 2226 كيس سكر تمويني و2070 زجاجة زيت تمويني، بالإضافة إلى 6124 سلعة تموينية متنوعة أخرى بغرض الاتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما نجح مفتشو الحملة في ضبط طن كامل من الجبن مجهول المصدر عبارة عن 50 صفيحة زنة الواحدة 20 كيلوجراما دون أي مستندات دالة على منشأها، إلى جانب ضبط طن آخر من الأعلاف المخالفة بواقع 50 شيكارة علف مجهولة المصدر وتفتقر للفواتير القانونية، فضلا عن التحفظ على 20 صفيحة عسل زنة الواحدة 20 كيلوجراما خالية تماما من البيانات التجارية أو العلامات الموضحة لمصدرها.

وعقب رصد هذه المخالفات الجسيمة، قامت القوة المشاركة في الحملة بالتحفظ الكامل على جميع المضبوطات من السلع والأغذية والأعلاف المخالفة، وتم تحرير المحاضر القانونية اللازمة ضد المخالفين تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وفرض هيبة القانون حماية للمستهلكين.

البحيرة تموين البحيرة تموين حادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توفيق عبد الحميد وسهام جلال

ماتت من ساعات ولا من سنين.. رد فعل صادم من توفيق عبدالحميد على وفاة سهام جلال

سارة خليفة

سارة خليفة أمام المحكمة بتهمة هتك عرض سائقها

مدير التعليم الإعدادي

بسبب فيديو ولية الأمر .. إقالة مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية وايقافه عن العمل

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

إف 15

من سماء الكويت إلى عمق إيران.. طيار أمريكي يسقط مرتين بمقاتلة «إف 15» خلال 30 يومًا من الحرب

معاشات

موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل

دومفريس

ريال مدريد يقترب من حسم اتفاقه مع الهولندي «دومفريس» .. وليفربول يترقب

صلاح مصدق

«أنا معرفكش ونتكلم بعدين».. وكيل أعمال «صلاح مصدق» يروي تفاصيل أزمته مع الزمالك

ترشيحاتنا

النائب الدكتور محمد أبو العلا رضوان ، رئيس الحزب الناصري

الحزب الناصري: لا علاقة لنا بالحركة المدنية.. وندعم إجراءات الدولة لتطبيق القانون

النائبة نجوى الألفي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري

تحرك برلماني بشأن تزايد حوادث الدراجات النارية الناتجة عن تهور القُصّر والشباب

إجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب

خارجية النواب تناقش مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية

بالصور

وداعًا حبيبة الملايين .. فولكس فاجن تُودّع أشهر سياراتها للأبد

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

إزالة 22 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

من داخل مركز السيطرة.. محافظ الشرقية يتابع أعمال النظافة والتجميل

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هل الصمت في الخلافات الزوجية حل أم مشكلة؟.. إخصائي صحة نفسية يوضح

هل الصمت في الخلافات الزوجية حل أم مشكلة؟
هل الصمت في الخلافات الزوجية حل أم مشكلة؟
هل الصمت في الخلافات الزوجية حل أم مشكلة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد