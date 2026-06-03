ضبط سلع مدعمة وأطنان من الأغذية والأعلاف مجهولة المصدر بدمنهور

شنت إدارة تموين دمنهور حملة رقابية مكثفة أسفرت عن إحباط تهريب آلاف السلع التموينية المدعمة ومصادرة أطنان من المواد الغذائية والأعلاف مجهولة المصدر، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الرقابة على كافة الأنشطة التجارية، ووفقا لتعليمات المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتحت إشراف سهير زعتر، وكيل المديرية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومواجهة صور الغش التجاري بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وتمكنت الحملة التي قادها كريم هارون، مدير إدارة تموين دمنهور، برئاسة علي أبو زيد، رئيس الرقابة، وبالاشتراك مع إدارة مراقبة الأغذية، ورمضان شرشر، من مباحث التموين، من ضبط أحد التجار التموينيين لقيامه بالتصرف في كميات كبيرة من الدعم شملت 2226 كيس سكر تمويني و2070 زجاجة زيت تمويني، بالإضافة إلى 6124 سلعة تموينية متنوعة أخرى بغرض الاتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما نجح مفتشو الحملة في ضبط طن كامل من الجبن مجهول المصدر عبارة عن 50 صفيحة زنة الواحدة 20 كيلوجراما دون أي مستندات دالة على منشأها، إلى جانب ضبط طن آخر من الأعلاف المخالفة بواقع 50 شيكارة علف مجهولة المصدر وتفتقر للفواتير القانونية، فضلا عن التحفظ على 20 صفيحة عسل زنة الواحدة 20 كيلوجراما خالية تماما من البيانات التجارية أو العلامات الموضحة لمصدرها.

وعقب رصد هذه المخالفات الجسيمة، قامت القوة المشاركة في الحملة بالتحفظ الكامل على جميع المضبوطات من السلع والأغذية والأعلاف المخالفة، وتم تحرير المحاضر القانونية اللازمة ضد المخالفين تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وفرض هيبة القانون حماية للمستهلكين.