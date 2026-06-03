إزالة 24 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالبحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار جهود المحافظة في التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على حقوقها واسترداد أراضيها، وفرض هيبة القانون على الجميع، مشددة على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتعامل الفوري مع أي مخالفة أو تعدٍ جديد.

وفي هذا الإطار، تواصل الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والجهات المعنية، تنفيذ حملات الإزالة المكثفة ضمن المرحلة الثانية من الموجة (29) لإزالة التعديات، والتي تستهدف استرداد أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي محاولات للتعدي عليها.

وأسفرت حملات الإزالة التي تم تنفيذها أمس الثلاثاء عن إزالة 24 حالة تعدٍ على المباني بإجمالي مساحة 5894 مترًا مربعًا، شملت إزالة 21 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمساحة 5647 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى إزالة 3 حالات تعدٍ ضمن المتغيرات المكانية على مساحة 247 مترًا مربعًا.

كما تم، خارج المستهدف، إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة بلغت 5 أسهم.

وشددت محافظ البحيرة على استمرار تنفيذ حملات الإزالة بكل حزم ودون تهاون، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، مؤكدة أن المحافظة ماضية في حماية أراضي الدولة وصون الرقعة الزراعية باعتبارها ثروة قومية لا يجوز المساس بها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على مقدرات الدولة وحقوق الأجيال القادمة.