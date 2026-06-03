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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

6 عيادات تخصصية.. الكشف على 833 مواطنًا ضمن قافلة طبية بالإسماعيلية

الجولة
الجولة
الإسماعيلية انجي هيبة

حرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، على تفقد سير العمل بالقافلة الطبية بقرية البياضية، حيث التقت مع فريق الطاقم الطبي، واطمأنت على انتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال العيادات التخصصية بالقافلة.

جاء ذلك بناءً على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بصحة المواطن الإسماعيلي خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

وأشارت وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية التي تم تنظيمها بقرية البياضية التابعة لإدارة القنطرة غرب الصحية يومي ١ و ٢ يونيو ٢٠٢٦، نجحت في تقديم خدمات طبية مجانية لـ٨٣٣ مواطنا حيث استقبلت في يومها الأول ٤٠٩ مواطنين واستقبلت ٤٢٤ في اليوم الثاني للقافلة مشيرة إلى تقديم خدمات صحة المرأة وجميع وسائل الصحة الإنجابية بالمجان.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أن القافلة شملت ٦ عيادات تخصصية [الباطنة، نسا، أطفال، رمد، تنظيم أسرة، أسنان]، وفرت القافلة الكشف والعلاج المجاني، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل.

وحرصت وكيل وزارة الصحة على الاستماع للمواطنين المترددين على القافلة والتأكد من رضائهم عن الخدمة الطبية وصرف الأدوية بالمجان، مؤكدة على دور التثقيف الصحي في تناول الموضوعات الصحية التي تمس المواطنين في ندوات التوعية والتثقيف الصحي مثل الوقاية من مرض السعار وتنظيم الأسرة والتربية الإيجابية والحد من استخدام المضادات الحيوية.

من جانبها أوضحت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل، أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت ١٧٣ مواطنًا بعيادة الباطنة، و٥٦ سيدةً بعيادة النساء، وعيادة تنظيم الأسرة استقبلت ٢٧ سيدة، بالإضافة إلى استقبال ١٣٦ حالةً بعيادة الأطفال، بينما استقبلت ٨١ حالة بعيادة الأسنان، وأخيرًا عيادة الرمد استقبلت ٩٤ مواطنا، فضلًا عن خدمات الفحص المبكر للأمراض المزمنة ووحدة الأشعة ومعمل الطفيليات، كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.

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