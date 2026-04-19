شلل شبه تام .. القيادة المركزية الأمريكية: عمليات مُراقبة بحرية مُكثفة في بحر العرب

قالت القيادة المركزية الأمريكية القيادة المركزية الأمريكية إن سفينة الإنزال الأمريكية USS Rushmore تنفذ عمليات دورية ومهام مراقبة في بحر العرب، وذلك ضمن أنشطة بحرية أوسع تشارك فيها قوات البحرية الأمريكية في المنطقة.



وأفاد الجيش الأمريكي أن حركة التجارة البحرية والتبادل الاقتصادي من وإلى إيران تشهد تراجعاً كبيراً، وُصف بأنه “شبه شلل”، نتيجة تكثيف إجراءات المراقبة البحرية والضوابط المفروضة على خطوط الملاحة المرتبطة بطهران، بحسب البيان.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد إقليمي متزايد التوتر، انعكس على أمن الممرات المائية الحيوية. ووفقاً للبيان، فإن تشديد الإجراءات البحرية يهدف إلى زيادة الضغط على الأنشطة المرتبطة بإيران والحد من استخدامها للممرات الدولية.

وأوضح البيان العسكري أن الإجراءات المتخذة أدت إلى انخفاض ملحوظ في حركة السفن التجارية المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها، سواء المتعلقة بالصادرات أو الواردات.

وأشار إلى أن هذا التراجع تسبب في اضطرابات في سلاسل الإمداد، ما انعكس على تدفق بعض السلع والمواد الخام إلى الأسواق الإيرانية، إضافة إلى تراجع النشاط التجاري البحري المرتبط بالمنطقة، في ظل تجنب بعض شركات الشحن الدولية للممرات الحساسة بسبب المخاوف الأمنية والعقوبات المحتملة.

وأكد الجيش الأمريكي أن عمليات المراقبة البحرية المستمرة تأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن الإقليمي وضمان سلامة الملاحة في الممرات الدولية.

كما حذّر محللون اقتصاديون من أن استمرار هذه التوترات قد ينعكس على حركة الشحن العالمية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف التأمين البحري وتأثيرات محتملة على سلاسل الإمداد في المنطقة.