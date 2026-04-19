الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تصعيد دبلوماسي: «طهران» ترفض نقل اليورانيوم .. وتلوّح بإجراءات جديدة في مضيق هرمز

إيران
محمد على

نقلت وكالة إرنا الإيرانية عن نائب وزير الخارجية الإيراني قوله إن بلاده حاسمة في مسألة التفاوض مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن هذه المفاوضات لا يمكن أن تتم دون مراعاة عامل الوقت، وأن إيران لن تسمح بأي تنازل عن مصالحها الوطنية.

وأضاف أن بلاده لن ترسل أي مواد نووية مخصبة إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن هذا الأمر غير قابل للنقاش أو الطرح، كما استبعد فكرة التنازلات التي يعتقد بعض مسؤولي إدارة ترامب إمكانية تحقيقها.

وفي السياق نفسه، نقل التلفزيون الإيراني عن مساعد وزير الخارجية قوله إنه سيتم إصدار تعليمات جديدة بشأن مضيق هرمز كجزء من مجريات التفاوض، موضحاً أنه تم تبادل رسائل مع الولايات المتحدة، إلا أن واشنطن لا تزال تطرح مطالب وصفها بالمبالغ فيها.

واختتم بالقول إن المفاوضات لم تصل بعد إلى مرحلة تسمح بعقد اجتماع مباشر، بسبب استمرار الخلافات وعدم التقارب في المواقف بين الجانبين.

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

