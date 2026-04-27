هل يسقط المهر بمرور الزمن أو بعد الدخول؟.. أمينة الفتوى تجيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اعرف الجرام بكام.. ارتفاع أسعار الذهب ومفاجأة بشأن عيار 21

الذهب
الذهب
هاني حسين

يهتم الشارع المصري بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، خاصة عيار 21 الأكثر شيوعا، وتتأثر أسعار الذهب بالتوترات الإقليمية والعالمية حيث ترتفع او تنخفض الأسعار بناء على تداعيات التوترات على البورصة العالمية.

ارتفاع الأسعار بالأسواق 

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026 بشكل نسبي مع استمرار الاستقرار وحالة التوازن بين العرض والطلب داخل الأسواق ووصل سعر الدهب عيار 21 إلى 7015 جنيه.

ويظل شراء الذهب هو الملاذ الآمن وأهم وسائل الادخار خاصة خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يجعل المعدن الأصفر هو الخيار المفضل لدى شريحة واسعة من المواطنين والمستثمرين للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

شهد سعر الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2027 ارتفاعاً طفيفاً ووصل عيار 24 في السوق المحلية لنحو 8015 جنيه للبيع و7970 جنيه للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولا في مصر، نحو 7015 جنيه للبيع و6975 جنيه للشراء.

أما عيار 18 وهو الأكثر انتشاراً بسبب رقي موديلاته وسعره المناسب لجميع الفئات وصل نحو 6015 جنيه للبيع و5980 جنيه للشراء.

وسجل سعر عيار 14 نحو 4675 جنيه للبيع و4650 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 

ووصل سعر الجنيه الذهب لنحو 56120 جنيه للبيع و55800 جنيه للشراء، بينما سجلت الأونصة داخل السوق المحلية نحو 249360 جنيه للبيع و247940 جنيه للشراء.

وعلى الصعيد العالمي، وصل سعر الأونصة لنحو 4718.32 دولار.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

جدير بالذكر أن هناك عدة عوامل تؤثر بشكل كبير في أسعار الذهب عالميا وبالتالي محلياً أهمها العرض والطلب، حيث يؤدي ارتفاع الطلب مع محدودية المعروض إلى زيادة الأسعار، بينما يسهم تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج في انخفاضها.

وتسهم أسعار الفائدة في تحديد اتجاهات السوق إذ يدفع انخفاضها المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب كملاذ آمن، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره.

وتؤثر أسعار النفط العالمية بشكل كبير على حركة الذهب، حيث تدفع تقلبات أسواق الطاقة المستثمرين إلى زيادة الاعتماد عليه كأداة للتحوط وقت الأزمات.

أسباب ارتفاع وتذبذب أسعار الذهب 

كشف تقرير صادر عن «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية أن أسعار الذهب في مصر سجلت ارتفاعًا تاريخيًا خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية الربع الأول من مارس 2026، حيث قفز سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 6765 جنيهًا، بنسبة زيادة تراكمية بلغت 1289%.

وعلى المدى الطويل، أشار تحليل «مرصد الذهب» إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع من 525 جنيهًا في يناير 2021 إلى 7290 جنيهًا بنهاية مارس 2026، بزيادة 6765 جنيهًا بنسبة 1289%، مدفوعًا بتقلبات سعر الصرف والتضخم وزيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن.
وسجل الذهب خلال هذه السنوات موجات صعود متتالية، حيث ارتفع في 2022 بنسبة 110%، ثم 2023 بنسبة 90%، و2024 بنسبة 18%، قبل أن يعاود الصعود في 2025 بنسبة 56%، ويواصل الارتفاع خلال الربع الأول من 2026 بنسبة 25%، ليؤكد مكانته كأحد أهم أدوات التحوط وحفظ القيمة في السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة.

الدواجن

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

مفاجآت في محاكمة «عروس بورسعيد».. الطب الشرعي ينفي وجود تجمعات دموية ويكشف تفاصيل جديدة عن الوفاة

محمد عبد اللطيف

تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

أيمن الشريعى

رئيس نادي انبي يكشف لـ " صدي البلد " سر الاقالات الصادمة قبل مواجهة الزمالك بساعات

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. احذر خطأ بسيط في التعامل مع عداد الكهرباء يكلفك مئات الجنيهات

أرشيفية

ترامب يحذر: الحصار البحري يفجر نفط إيران خلال 3 أيام

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات | إطلاق أريا نيسمو لمواجهة هيونداي أيونيك .. وBYD تطرح "YangWang U7"

نيسان ليف

نيسان تطلق سيارة فاخرة لمنافسة هيونداي أيونيك 5N

شيري تيجو V

شيري تيجو V العائلية تخطف الأنظار في معرض بكين 2026

بالصور

تامر حسني يطالب بتدخل عاجل لوقف “الفتنة الغذائية”

تامر حسني

لن أسمح ببقاء متحرش الأطفال المغتصب والخائن.. اعترافات خطيرة للمتهم باغتيال ترامب

خلال اعتقال كول توماس ألين

لدعم المزارعين بالشرقية.. ندوات توعية وإطلاق حملة لمكافحة القوارض

زراعة الشرقية

تضامن الشرقية: توزيع بطاطس في 29 قرية أولى بالرعاية بالشرقية

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف عن واقعة نصب تستهدف شباب التجنيد| فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

