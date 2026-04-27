قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الاثنين.. فيديو

البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.


يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 27 أبريل 2026.

سعر الذهب اليوم
 

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 6004 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 7005 جنيهات.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 8006 جنيهات للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 56040 جنيها.


كما استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 27 أبريل 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.70 جنيه

سعر الشراء: 52.56 جنيه

اليورو

سعر البيع: 61.62 جنيه

سعر الشراء: 61.44 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.18 جنيه

سعر الشراء: 70.98 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.05 جنيه

سعر الشراء: 14.01 جنيه

الدينار الكويتي

سعر البيع: 171.81 جنيه

سعر الشراء: 171.43 جنيه


وأكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد الآن حالة من التقلبات الجوية، وأن هذا أمر طبيعي يحدث في هذا التوقيت من كل عام.


وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال لقاء من داخل الهيئة العامة للأرصاد اتلجيو، ببرنامج صباح البلد، تقديم الإعلامية ماهيتاب مختار، أن فصل الربيع يشهد تقلبات جوية بشكل سريع، وأن البلاد تشهد في بعض الأيام ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة، ويكون معها عواصف رملية وترابية، وبعدها بأقل من 24 ساعة قد نشهد انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة، ولذلك يُعد فصل الربيع من الفصول الانتقالية المتقلبة.

درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

ولفت إلى أن درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع تشهد استقرارًا، وأنها تُعد حول المعدلات الطبيعية، وأن البلاد ستشهد ارتفاعات كبيرة في نهاية الأسبوع قد تصل إلى 30 درجة في القاهرة، وذلك بسبب بعض المنخفضات الصحراوية.


وأشار إلى أن البلاد مع بداية الأسبوع ستشهد استقرارًا بعد أن تتعرض ليومين من الارتفاع في درجات الحرارة، ولذلك نطالب المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر لمتابعة ما يحدث من تغيرات.

صدى البلد الأخبار أسعار الذهب سعر الدولار درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال اعتقال كول توماس ألين
خلال اعتقال كول توماس ألين
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

