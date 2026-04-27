سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026 بشكل نسبي مع استمرار الاستقرار وحالة التوازن بين العرض والطلب داخل الأسواق ووصل سعر الدهب عيار 21 إلى 7015 جنيه.

ويظل شراء الذهب هو الملاذ الآمن وأهم وسائل الادخار خاصة خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يجعل المعدن الأصفر هو الخيار المفضل لدى شريحة واسعة من المواطنين والمستثمرين للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

شهد سعر الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2027 ارتفاعاً طفيفاً ووصل عيار 24 في السوق المحلية لنحو 8015 جنيه للبيع و7970 جنيه للشراء،

وسجل سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولا في مصر، نحو 7015 جنيه للبيع و6975 جنيه للشراء.

أما عيار 18 وهو الأكثر انتشاراً بسبب رقي موديلاته وسعره المناسب لجميع الفئات وصل نحو 6015 جنيه للبيع و5980 جنيه للشراء.

وسجل سعر عيار 14 نحو 4675 جنيه للبيع و4650 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين

ووصل سعر الجنيه الذهب لنحو 56120 جنيه للبيع و55800 جنيه للشراء، بينما سجلت الأونصة داخل السوق المحلية نحو 249360 جنيه للبيع و247940 جنيه للشراء.

وعلى الصعيد العالمي، وصل سعر الأونصة لنحو 4718.32 دولار.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

جدير بالذكر أن هناك عدة عوامل تؤثر بشكل كبير في أسعار الذهب عالميا وبالتالي محلياً أهمها العرض والطلب، حيث يؤدي ارتفاع الطلب مع محدودية المعروض إلى زيادة الأسعار، بينما يسهم تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج في انخفاضها.

وتسهم أسعار الفائدة في تحديد اتجاهات السوق إذ يدفع انخفاضها المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب كملاذ آمن، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره.

وتؤثر أسعار النفط العالمية بشكل كبير على حركة الذهب، حيث تدفع تقلبات أسواق الطاقة المستثمرين إلى زيادة الاعتماد عليه كأداة للتحوط وقت الأزمات.