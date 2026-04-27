مسؤول إيراني ينتقد تصريحات الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات

انتقد إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لتصريحاتها حول ما وصفه بالعقوبات اللاإنسانية المفروضة على إيران.

وقالت فون دير لاين، يوم الاثنين، في مؤتمر صحفي ببرلين، إنه "من السابق لأوانه" رفع العقوبات عن إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدةً على ضرورة "تغيير جذري" قبل إلغاء العقوبات.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد فرض الشهر الماضي عقوبات إضافية ردًا على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لا سيما قمع احتجاجات يناير.

إلا أن بقائي عارض تصريحاتها بشأن العقوبات، قائلاً إن تلك العقوبات "صُممت لانتهاك الحقوق الأساسية للإيرانيين العاديين"، وأن تعليقاتها "لا تُظهر إلا ازدواجية معايير الطبقة الحاكمة في أوروبا ونفاقها، وتُسرّع من انحدار أوروبا المُخزي نحو التهميش".