نتنياهو يزعم : ترسانة حزب الله انخفضت إلى 10%

صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن قدرة حزب الله على إطلاق النار على إسرائيل قد تراجعت بشكل حاد، مقدراً أن الجماعة لا تزال تحتفظ بنحو 10% من ترسانتها.

ولم يوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي ما إذا كان هذا الرقم يشير إلى مخزون الجماعة اللبنانية قبل الحرب الحالية، أم منذ بدء حرب غزة عام 2023، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

ويُعتقد أن حزب الله، لا يزال يمتلك عشرات الآلاف من الصواريخ والقذائف والطائرات المسيّرة، على الرغم من الجهود التي تبذلها إسرائيل وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والحكومة اللبنانية منذ عقود لنزع سلاحه، وعلى الرغم من الضغوط الإسرائيلية، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت السلطات اللبنانية تمتلك القدرة أو الإرادة السياسية لنزع سلاح حزب الله.

وزعم نتنياهو أن احتلال القوات الإسرائيلية لأجزاء من جنوب لبنان - التي وصفها بأنها "منطقة أمنية" - جعل شمال إسرائيل أكثر أماناً.

وادعى أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الولايات المتحدة ولبنان منحت إسرائيل "حرية التصرف" لمواجهة التهديدات داخل لبنان.