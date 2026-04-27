البيت الأبيض: ترامب وفريقه يناقشون المقترح الإيراني بشأن الحرب

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي، أن إيران قدمت مقترحاً جديداً في إطار المفاوضات، وذلك في معرض حديثها عن الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق لإنهاء الحرب.

وقالت: "اجتمع الرئيس هذا الصباح (بتوقيت الولايات المتحدة) مع فريقه للأمن القومي، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وقد تم توضيح الخطوط الحمراء للرئيس فيما يتعلق بإيران بشكل جليّ. لا أقول إنهم يدرسون المقترح، بل أقول فقط إنه جرى نقاش هذا الصباح حول هذا الموضوع، وستسمعون من الرئيس مباشرة قريباً جداً".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أكدت ليفيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "راضٍ" عن الاستجابة الأمنية لهجوم يوم السبت الذي استهدف اغتياله خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض بواشنطن.

وأضافت ليفيت: "أعتقد أن الاكتفاء بالقول إن كل شيء على ما يرام طوال الوقت ليس أسلوبًا سليمًا للعمل. ولذلك، سيواصل البيت الأبيض التواصل مع وزارة الأمن الداخلي وجهاز الخدمة السرية لإيجاد سبل لتحسين وتعزيز الأمن"، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وتابعت: "أما فيما يتعلق بهجوم ليلة السبت، فقد كان الرئيس راضيًا عن الاستجابة، وهو ممتنٌ للغاية للرجال والنساء الذين تولوا مهمة حمايته وحماية زوجته وأفراد فريقه".