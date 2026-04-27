الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بعد محاولة اغتيال ترامب .. البيت الأبيض يطالب باستئناف تمويل الأمن الداخلي

ترامب
ترامب
ناصر السيد

حثت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الكونجرس الأمريكي على استئناف تمويل وزارة الأمن الداخلي، التي أُغلقت جزئيًا منذ منتصف فبراير وسط خلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين حول إنفاذ قوانين الهجرة.

وتأتي مطالبة ليفيت، بعد محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت قبل يومين خلال عشاء في واشنطن وهي المحاولة الرابعة منذ منتصف عام 2024.

وقالت ليفيت: "كانت ليلة السبت بمثابة تذكير آخر بأهمية تمويل وزارة الأمن الداخلي، ومن المخزي أن يُبقي الكونجرس الأمريكي هذه الوكالة الحيوية بدون تمويل لمدة 73 يومًا، وهي أطول فترة إغلاق لوكالة فيدرالية في تاريخ الولايات المتحدة". 

وأضافت أن جهاز الخدمة السرية، وهو وكالة تابعة لوزارة الأمن الداخلي، "تأثر بشكل مباشر بهذه المناورات السياسية المتهورة".

انقطع تمويل وزارة الأمن الداخلي بعد رفض الديمقراطيين دعم مشروع قانون مخصصات للوكالة ما لم يتضمن قيودًا جديدة على عمليات إنفاذ قوانين الهجرة. 

انهارت المفاوضات بين البيت الأبيض والديمقراطيين في مجلس الشيوخ بشأن تلك القيود في نهاية المطاف، وأقرّ مجلس الشيوخ بالإجماع مشروع قانون لتمويل وزارة الأمن الداخلي بأكملها باستثناء بعض وكالاتها المعنية بالترحيل.

ترامب

لكن الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي رفضوا إقرار مشروع القانون هذا إلى حين تمويل تلك الوكالات - إدارة الهجرة والجمارك وإدارة الجمارك وحماية الحدود. 

ويتوقع الجمهوريون تحقيق ذلك وفقًا لانتماءاتهم الحزبية باستخدام آلية التوفيق، وقد اتخذ مجلس الشيوخ خطوة هامة نحو ذلك الأسبوع الماضي.

بنزين مع كهرباء.. أبرز 5 سيارات REEV في مصر

كارثة بالمطبخ .. أخطاء يومية بسيطة تحوّل أكلك لسبب في المرض

حطي الحاجة دي في الغسالة .. النتيجة هتفاجئك وتخلي هدومك كأنها جديدة

الصداع مش طبيعي .. 6 أسباب خطيرة مش واخد بالك منها

أحب أشوف جوزي في أحلى طلة.. أصالة ترد على ظهور فائق حسن باللون الأشقر

حكاية بطل.. قصة استشهاد "الصقر" نقيب محمد ياسر هوتش

المتحدث العسكري يكشف عن واقعة نصب تستهدف شباب التجنيد| فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

