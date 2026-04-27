بعد محاولة اغتيال ترامب .. البيت الأبيض يطالب باستئناف تمويل الأمن الداخلي

حثت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الكونجرس الأمريكي على استئناف تمويل وزارة الأمن الداخلي، التي أُغلقت جزئيًا منذ منتصف فبراير وسط خلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين حول إنفاذ قوانين الهجرة.

وتأتي مطالبة ليفيت، بعد محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت قبل يومين خلال عشاء في واشنطن وهي المحاولة الرابعة منذ منتصف عام 2024.

وقالت ليفيت: "كانت ليلة السبت بمثابة تذكير آخر بأهمية تمويل وزارة الأمن الداخلي، ومن المخزي أن يُبقي الكونجرس الأمريكي هذه الوكالة الحيوية بدون تمويل لمدة 73 يومًا، وهي أطول فترة إغلاق لوكالة فيدرالية في تاريخ الولايات المتحدة".

وأضافت أن جهاز الخدمة السرية، وهو وكالة تابعة لوزارة الأمن الداخلي، "تأثر بشكل مباشر بهذه المناورات السياسية المتهورة".

انقطع تمويل وزارة الأمن الداخلي بعد رفض الديمقراطيين دعم مشروع قانون مخصصات للوكالة ما لم يتضمن قيودًا جديدة على عمليات إنفاذ قوانين الهجرة.

انهارت المفاوضات بين البيت الأبيض والديمقراطيين في مجلس الشيوخ بشأن تلك القيود في نهاية المطاف، وأقرّ مجلس الشيوخ بالإجماع مشروع قانون لتمويل وزارة الأمن الداخلي بأكملها باستثناء بعض وكالاتها المعنية بالترحيل.

لكن الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي رفضوا إقرار مشروع القانون هذا إلى حين تمويل تلك الوكالات - إدارة الهجرة والجمارك وإدارة الجمارك وحماية الحدود.

ويتوقع الجمهوريون تحقيق ذلك وفقًا لانتماءاتهم الحزبية باستخدام آلية التوفيق، وقد اتخذ مجلس الشيوخ خطوة هامة نحو ذلك الأسبوع الماضي.