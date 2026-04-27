الإطار التنسيقي في العراق يرشح علي الزيدي لرئاسة الوزراء

اختارت حكومة الإطار التنسيقي في العراق (الائتلاف الحاكم) علي الزيدي مرشحاً لها لمنصب رئيس الوزراء.

ووفقاً لوكالة الأنباء العراقية، "تشيد حكومة الإطار التنسيقي بأداء حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال فترة حكمه التي امتدت لثلاث سنوات ونصف، في مواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية. كما تُثمن حكومة الإطار التنسيقي الموقف المسؤول الذي اتخذه كل من نوري المالكي ومحمد شيعة السوداني بسحب ترشيحهما لرئاسة الوزراء".

وقالت وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية، إن هذا الاختيار يأتي في ظل معارضة الولايات المتحدة لتعيين المالكي وتحفظاتها بشأن إعادة تعيين السوداني.