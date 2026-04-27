انهيار جزئى لـ سد مياه الصرف الصحى بالغابة الشجرية في مطروح | صور

يكثف الجهاز التنفيذي بمحافظة مطروح جهوده لاحتواء أزمة تسرب مياه الصرف الصحي بالكيلو 9، وذلك عقب تعرض السد المحيط بأحواض الصرف للانهيار، ما أدى إلى كسر بعض الأحواض وتدفق المياه بشكل ملحوظ، مهددًا المناطق المجاورة.



وفور تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة المعنية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بعدد من فرق الطوارئ والمعدات اللازمة لبدء أعمال الإصلاح والسيطرة على التسرب، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع امتداد المياه إلى المناطق السكنية أو الطرق الحيوية.



وأكدت مصادر مسؤولة بالمحافظة أن العمل جارٍ على قدم وساق لإصلاح الكسر وإعادة تأمين الأحواض، مشيرة إلى أن فرق الصيانة تعمل على مدار الساعة للانتهاء من الأزمة في أسرع وقت ممكن، مع متابعة ميدانية مستمرة من القيادات التنفيذية.



