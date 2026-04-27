إمام عاشور مودينا في داهيه.. علا ميهوب يفتح النار على لاعبي الأهلي

انتقد علاء ميهوب خلال تحليل مباراة الأهلي وبيراميدز على قناة أون سبورت، مستوى الفريق واللاعبين بعد الهزيمة من بثلاثية

وتساءل إبراهيم عبدالجواد عن تراجع مستوى إمام عاشور، الذي كان يُعتبر من أبرز نجوم الكرة المصرية قبل فترة قصيرة، لكنه لم يظهر بنفس التأثير مؤخرًا ليرد علاء ميهوب حادًا،:" قلل من فكرة الاعتماد على لاعب واحد، مؤكدًا أن الأزمة أكبر من ذلك وتشمل الفريق بالكامل.

وأشارعلاء ميهوب إلى غياب رد الفعل داخل الملعب،منتقدا استقبال الأهداف بسهولة مقارنة بالماضي، مؤكدًا أن بعض اللاعبين لا يدركون قيمة قميص الأهلي ولا حجم المسؤولية تجاه جماهيره.

وبسواله عن مستوي إمام عاشور داخل النادي الأهلي قال علاء ميهوب:" ده اللي مودينا في داهيه .. هو علشان إمام عاشور لعب موسم تقول عليه نجم الكرة المصرية

وتابع:" ناس تقولك الأهلي من غيره معرفشي ايه .. كلهم زي بعض مفيش حد خالص .. الباقي كله ولا حاجه ده بيراميدز جاب جول ولا حاجه حصلت واثنين ولا حاجه وثلاثه ولا حاجه ولو أربعة مفيش حاجه هتحصل

وأتم:" احنا كان بيجيي فينا هدف في السنه مش زي دلوقتي 24 هدف ... عايز رد فعل اللعيبه فين دي لعيبه مستلمه وميعرفوش قيمة الأهلي ولا جماهيره؟

واختتم:" أنت متعرفش قيمة النادي يبقى برا .. يلا بالسلامه.. أنت فين وفين أداءك لو اللعيبه متظهرش في الأوقات الصعبه هتظهر امتى؟