مش جايين نطفي.. محمد عبدالرحمن يشوق الجمهور لفيلم 101 مطافي

روج الفنان محمد عبدالرحمن لفيلمه الجديد "101 مطافي"، بعدما طرح البوستر التشويقي الأول للعمل، المقرر عرضه قريبًا في دور العرض السينمائي.

وشارك محمد عبدالرحمن جمهوره البوستر عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، مرفقًا إياه بتعليق طريف قال فيه: "101 مطافي.. إحنا مش جايين نطفي إحنا جايين نولعها"، في إشارة إلى الأجواء الكوميدية التي يحملها الفيلم.

ابطال فيلم 101 مطافى

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، من بينهم أوس أوس، بيومي فؤاد، هدى الإتربي، جمال حجازي، وعبدالرحمن حسن، وهو من تأليف ضياء حسن وإخراج محمد أمين.

أعمال محمد عبد الرحمن توتا السينمائية

وكانت احدث اعمال محمد عبد الرحمن السينمائية هو فيلم ماما وبابا الذي حقق إيرادات كبيرة في دور العرض السينمائي، حيث وصلت إيراداته إلى ١٥ مليون جنيه في مصر، واقتربت من ٢٠٠ مليون جنيه في السعودية .

والفيلم من بطولة محمد عبد الرحمن ، ياسمين رئيس، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ورشه براح، وإخراج أحمد القيعي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي .