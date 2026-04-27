محمود الليثي يظهر مع محمد حماقي ويشوق الجمهور لتعاون جديد

شارك الفنان الشعبي محمود الليثي صورة رفقة الفنان محمد حماقي عبر حسابه على انستجرام ، ما أثار حالة من الجدل بين الجمهور حول احتمالية تعاونهما في عمل غنائي جديد.

ونشر الليثي الصورة عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام” وكتب تعليقا غامضا يحمل طابع الحماس في إشارة إلى مشروع فني مرتقب قد يجمع بينهما قريبًا.



وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل واسع، خاصة مع فكرة الجمع بين أسلوبين غنائيين مختلفين، وهو ما زاد من حالة الترقب لعمل قد يحمل مفاجأة للجمهور.

طرح الفنان محمود الليثي أحدث أغنياته التي تحمل اسم "البابا" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات أحمد يوسف، وألحان سيف نور، وتوزيع زيزو المايسترو، فيما أخرج الكليب تامر سليم.

ويأتي طرح الأغنية بعد ظهور محمود الليثي كأحد أبرز الداعمين للفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث عبّر عن مساندته لها بكلمات أشاد خلالها بموهبتها ومكانتها لدى الجمهور، مؤكدًا أن دعم الزملاء واجب إنساني.

أعمال محمود الليثي

وكان الليثي قد حقق نجاحًا لافتًا مؤخرًا من خلال أغنية "سطلانة"، التي قدمها بمشاركة عبدالباسط حمودة وحمدي بتشان وحسن الخلعي ضمن فيلم "بعد الشر"، والتي عادت للظهور مجددًا بعد استخدامها في أحد الأعمال الأجنبية.



يذكر أن أحدث أعمال محمود الليثي كانت أغنية "من صغرنا مع بعضنا" على طريقة الديو مع المطرب فتحي مصطفى كامل، وهي من كلمات إسلام فانتا وتوزيع الخضري.