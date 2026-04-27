التصالح في مخالفات البناء 2026.. قرار حكومي يهم الملايين

يبحث الكثيرون عن مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء بعدما أعلن مجلس الوزراء الموافقة على مد فترة التقديم على التصالح لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2026، في خطوة تستهدف منح فرصة جديدة أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم القانونية، وإنهاء ملفات المخالفات بشكل منظم يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين.



ويأتي القرار ضمن توجه حكومي شامل لإعادة ضبط ملف البناء في مصر، والحد من العشوائية العمرانية، مع إتاحة مسارات قانونية مرنة لتوفيق الأوضاع.



أهداف مد فترة التصالح في مخالفات البناء 2026

يسعى قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء 2026 إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها:

تقنين أوضاع المباني المخالفة القابلة للتصالح

الحفاظ على حقوق الدولة دون الإضرار بالمواطنين

تنظيم التخطيط العمراني داخل المدن

تقليل قرارات الإزالة للحالات المستوفاة للشروط

ويعكس القرار استمرار الدولة في تبني حلول تدريجية ومرنة للتعامل مع ملف البناء غير المخطط.

الحالات التي يتيح فيها القانون التصالح في مخالفات البناء 2026

حدد القانون 8 حالات رئيسية يسمح فيها بـ التصالح في مخالفات البناء 2026 وفق ضوابط دقيقة، لضمان عدم الإضرار بالسلامة الإنشائية أو التخطيط العمراني.

1- تغيير الاستخدام

يسمح بالتصالح في حالة تغيير الاستخدام داخل المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بما يتوافق مع الواقع الفعلي.

2- التعدي على خطوط التنظيم

يشمل المخالفات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة قبل تنفيذها، أو على شوارع تخطيطية غير منفذة أو غير مكتملة.

3- حقوق الارتفاق

يجوز التصالح في التعديات على حقوق الارتفاق بشرط وجود اتفاق بين الأطراف، ووفق اللائحة التنفيذية، مع استثناء الحالات التي تخل بالحقوق.



4- المباني ذات الطراز المعماري المتميز

يسمح القانون بالتصالح داخل المباني المسجلة ذات الطابع المعماري المتميز بشرط:

أن تكون المخالفة قبل التسجيل

عدم التأثير على القيمة المعمارية

الحفاظ على الطابع الجمالي

موافقة جهاز التنسيق الحضاري

5- المناطق ذات القيمة العمرانية

يشمل التصالح العقارات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة بشرط الحفاظ على النسيج العمراني والحصول على الموافقات اللازمة.

6- قيود الارتفاع والطيران

يسمح بالتصالح في تجاوز قيود الارتفاع بشرط عدم التأثير على الملاحة الجوية والحصول على موافقات الطيران المدني أو الجهات العسكرية.

7- أراضي الدولة وتقنين الأوضاع

يشمل حالات البناء على أراضي الدولة، بشرط تقديم طلب تقنين وضع اليد واستكمال الإجراءات القانونية.

8- البناء خارج الأحوزة العمرانية

يتضمن بعض الحالات الاستثنائية مثل:

المشروعات القومية والمرافق العامة

الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية

الأراضي التي فقدت مقومات الزراعة وفق تقارير رسمية



لماذا تم مد فترة التصالح؟

أكدت الحكومة أن مد فترة التصالح في مخالفات البناء 2026 جاء بهدف منح فرصة إضافية للمواطنين لاستكمال المستندات وتقديم الطلبات، خاصة مع تزايد الإقبال على تقنين الأوضاع خلال الفترة الأخيرة.

كما يهدف القرار إلى تحقيق الاستقرار القانوني والعمراني، مع استمرار حماية المخططات المستقبلية للمدن ومنع التوسع العشوائي.

ملف استراتيجي مستمر منذ سنوات

يُعد ملف التصالح في مخالفات البناء 2026 من أهم الملفات التي تتعامل معها الدولة خلال السنوات الأخيرة، ضمن خطة أوسع تشمل:

القضاء على البناء العشوائي

تقنين أوضاع المباني القائمة

تقليل قرارات الإزالة

توفير بدائل قانونية منظمة

ويعكس القرار استمرار سياسة الدولة في منح فرص تسوية إضافية مع الحفاظ على تطبيق القانون وتنظيم العمران.