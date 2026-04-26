برلماني: الحصر غير الصحيح لمخالفات البناء تسبب في تعطيل قانون التصالح

أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أننا نعاني من مشكلة في الحصر العددي لأي مشكلة نواجهها، موضحًا أنه أثناء مناقشة قانون التصالح في عام 2023 تم التقدير بأن عدد المخالفات كبير، ثم تبين لاحقًا أن هذه الأرقام غير دقيقة.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال حواره مع برنامج “من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن بعض القرارات التي اتخذت بناءً على هذه الأعداد تسببت في تعطيل القانون، وهو ما أدى إلى ظهور مشكلات في التطبيق لم يتم حلها حتى الآن.

وأوضح أنه تقدم بمشروع قانون جديد للتصالح، متمنيًا أن يكون هذا المشروع هو الأخير، لأنه في حال عدم كونه كذلك ستستمر المشكلات المتعلقة بهذا الملف.

وأضاف أن البرلمان اعتمد سابقًا ثلاثة مشروعات قوانين وتم تطبيقها، لكنها لم تتمكن من حل المشكلات بشكل كامل.

وأشار إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به يتضمن حلولًا لجميع المشكلات، وأن الخطوة المتبقية هي إحالة المشروع إلى اللجان المختصة وتحديد موعد لمناقشته، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تتقدم بمشروع جديد للتصالح، بينما تقدم بعض النواب بمشروعات قوانين.

وأكد أن مجلس النواب قادر على حل المشكلات، لأن جميع النواب يعيشون هذه التحديات مع المواطنين، والجميع يتمنى الوصول إلى حلول نهائية لها.