كاوتش العربية فرقع | إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بمركز قطور الغربية

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بسبب انفجار كاوتشوك بخط "طنطا - كفر الشيخ " أمام مدخل قطور بنطاق محافظة الغربية بإصابات متنوعة، دون أي حالات وفاة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع الحادث المشار إليه.

كما تلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بمحافظة الغربية، بلاغًا بوقوع الحادث أمام على طريق" طنط ـ كفر الشيخ" الدولي في نطاق مركز قطور.

كما انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلي مكان الحادث كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ونقل المصابين إلى مستشفى قطور العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.