قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

أول صورة للضحية| أحد أقارب المصري المقـ.تول بالسعودية: المتهم يسكن معه ولم يراع العيش والملح.. وخلافات مادية السبب

رنا أشرف

في واقعة مأساوية جديدة لقي شاب مصري مصرعه بمدينة الدمام في المملكة العربية السعودية، بعد خلاف نشب بينه وبين أحد الساكنين معه في السكن حيث تطور الخلاف بشكل صادم إلى جريمة قتل.
 

"أشرف كان راجل محترم.. وراح ضحية الغدر”

وقالت إحدى قريبات الشاب أشرف الضحية، الذي لقي مصرعه في المملكة العربية السعودية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن الخبر نزل عليهم كالصاعقة، مؤكدة أن الفقيد كان يتمتع بسمعة طيبة وأخلاق عالية بين الجميع.

وأضافت: “أشرف كان قريبنا، وشخص محترم فوق الوصف، عمره ما أذى حد، وكان بيعيش في حاله هو وأسرته، وعمرنا ما سمعنا عنه غير كل خير، وكان مثال للجدعنة والاحترام.”

“ساب مصر عشان يشتغل ويأمن مستقبل أسرته”

وأوضحت أن الراحل كان يعمل في السعودية منذ فترة، سعيًا لتأمين حياة كريمة لزوجته وطفليه، مشيرة إلى أنه كان يتحمل مسؤولية كبيرة ويكافح من أجل أسرته.

“القاتل كان ساكن معاه.. والخلاف انتهى بجريمة”

وكشفت قريبة المجني عليه تفاصيل صادمة حول الواقعة، موضحة أن المتهم كان يقيم مع أشرف في نفس السكن منذ فترة، وأن الخلاف بينهما نشب بسبب أمور مادية.

وأضافت: “اللي قتله كان ساكن معاه بقاله فترة، وكان بينهم عيش وملح، لكن حصل خلاف على فلوس، وفجأة الموضوع اتطور لجريمة بشعة، راح مسدد له كذا طعنة بالمقص في القلب والكتف.”

“اتصدمنا بالخبر.. مش قادرين نستوعب”

وأكدت أنها تلقت خبر الوفاة بصدمة شديدة، مشيرة إلى أن الأسرة لا تزال غير قادرة على استيعاب ما حدث، خاصة أن الجريمة وقعت بين أشخاص كانوا يعيشون معًا.

وقالت: “اتفاجئت بالخبر، كنت مصدومة جدًا، مش قادرة أصدق إن حد ممكن يعمل كده في حد عشان فلوس، خصوصًا إنهم كانوا عايشين مع بعض في نفس المكان.”


“هيندفن في السعودية.. والعزاء بكره”

وأشارت إلى أن جثمان الراحل سيتم دفنه في المملكة العربية السعودية، لافتة إلى أن العزاء سيقام في اليوم التالي، وسط حالة من الحزن الشديد التي تسيطر على الأسرة.

“عايزين حق أشرف”

واختتمت تصريحاتها بمطالبة واضحة بالقصاص، مؤكدة أن الأسرة لن تتنازل عن حق المجني عليه.

