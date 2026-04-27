غرفة المنشآت الفندقية: لا تمييز في الإقامة بين رجل وامرأة

أكد رامي فايز عضو مجلسي إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أنه لا توجد أي خدمة يتم منعها عن أي مواطن بسبب كونه أنثى او ذكر .



وقال رامي فايز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" بعض الفنادق لم تطبق المعايير التي وضعتها وزارة السياحة ".

وتابع رامي فايز :" لا يجوز التمييز عند التعامل مع النزلاء الوافدين إلى مختلف الفنادق المصرية ".



وأكمل رامي فايز :" لا تمييز في الإقامة للنزلاء سواء كان ذكر او أنثى ".

ولفت رامي فايز:" في واقعة فندق بورسعيد من الوارد أن إدارة الفندق حدث لديها واقعة دفعتها ان تتخذ هذا الموقف تجاه صاحبة واقعة فندق بورسعيد ".



وعن حركة السياحة قال رامي فايز:" إشغالات البحر الاحمر متميزة وتم استقبال 187 طائرة مؤخرا ونسب الإشغال في فنادق البحر الأحمر لا تقل عن 85 % والسياحة في مصر لم تتأثر حتى الآن بالتوترات الإقليمية".